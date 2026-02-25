وزارة الزراعة: تنفذ جولات ميدانية ورقابية صحية على عدد من العيادات والمكاتب البيطرية

أعلنت دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ جولات ميدانية ورقابية صحية على عدد من العيادات والمكاتب البيطرية في بغداد والمحافظات، حيث ذكر مدير عام دائرة البيطرة محمد عزيز المياحي، في بيان، إن "دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة نفذت عدد من الجولات الميدانية والرقابية لعدد من المكاتب والعيادات البيطرية بعد التصريحات الإعلامية الاخيرة عن تواجد أدوية بيطرية محظورة تعطى إلى الدجاج و تمنع اصابتها بالأمراض، لكن تسبب إصابات خطيرة عند تناول الإنسان لحوم وبيض الدواجن المعطى لها المادة الدوائية المحضورة والمعروفة بأسم فورالتادون (Furaltadone)".

كذلك أوضح، أن "الدائرة ومن خلال شعبة التفتيش البيطري المركزي أجرت عدد من الجولات الرقابية والمتابعة الميدانية، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية للمواطنين والسيطرة على عمليات الغش التجاري في استعمالات الأدوية البيطرية وفق الضوابط البيطرية المعتمدة".

كما أكد "الاستمرار بتنفيذ المتابعة الميدانية الى المكاتب البيطرية والعيادات في بغداد والمحافظات وضمان تطبيق القوانين والضوابط والتعليمات الصادرة من السلطة الصحية البيطرية بمراقبة الأدوية البيطرية المحظور استخدامها لحماية الصحة العامة وضمان وصول لحوم سليمة وصالحة لاستهلاك المواطنين".