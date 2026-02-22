الصفحة الاقتصادية

هيئة الجمارك: ضبط 90 عجلة من البضائع والسلع المخالفة للضوابط والتعليمات


أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن ضبط 90 عجلة من البضائع والسلع المخالفة للضوابط والتعليمات، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "كوادر الهيئة العامة للجمارك، مستمرة في إجراءاتها المشددة في جميع المناطق الجمركية بغية فرض سيطرتها على محاولات التهريب والتهرب من دفع الرسوم، جاء هذا في ظل التوجيهات الصادرة من مدير عام الهيئة، ثامر قاسم داود، والتي حرصت على ضبط منافذ التهريب وفرض إجراءات السلطة الجمركية في جميع مناطقها ومراكزها".

وأضاف، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى، تمكن من ضبط 90 عجلة مخالفة للفترة من13-19ـ 2ـ 2026 تحمل مواد غذائية، ملابس ،طحين، سيراميك، بلاستك، زيوت، سجاد، سكائر، معسل، مواد متنوعة".

كما لفت إلى أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة حيث تمت عملية الضبط بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبإسناد من شرطة الجمارك".

وفي سياق آخر أوضح البيان ان "مركز جمرك الشلامجة الحدودي تمكن من إعادة إصدار إرسالية باذنجان لمخالفتها للضوابط والتعليمات النافذة".

وبين، أن " جمرك مطار النجف الأشرف، تمكن أيضا من ضبط مسافر عراقي الجنسية بحوزته عملة محلية وأجنبية مخالفة لم يصرح بها".

كما أكدت الهيئة العامة للجمارك وفقاً للبيان، أن "هذه العمليات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على حركة البضائع والتصدي لمحاولات التهرب من القوانين والتعليمات بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتجفيف منابع التهريب".

