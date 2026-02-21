وزارة التجارة: خزين الحنطة يكفي لنهاية العام ويغطي الحاجة الفعلية

أكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب، اليوم السبت، أن خزين الحنطة يكفي لنهاية العام ويغطي الحاجة الفعلية، فيما بينت أن كميات الموسم التسويقي ستعزز الخزين الاستراتيجي لعام 2027، حيث ذكر مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي للوكالة الرسمية، إنه "لدينا خزيناً يكفينا لنهاية العام وليس فقط للتسويق، وكل ما سيأتينا خلال الموسم التسويقي سيكون خزيناً استراتيجياً لعام 2027".

وأضاف أن "الكميات الموجودة حالياً تبلغ بحدود 3 ملايين و700 ألف طن، وهي تكفي لنهاية العام الحالي". كما أكد الكرعاوي أن العراق يمتلك حالياً خزيناً من الحنطة في الصوامع والمخازن يكفي حتى عام 2027 في حال عدم وجود إنتاج جديد.