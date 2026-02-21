وزارة الموارد المائية: خمس منافع يقدمها مشروع المياه الرطبة

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم السبت، أن وزارة الموارد المائية تدعم مشروع المياه الرطبة لتعزيز الأمن المائي، فقد ذكر عبد الله للوكالة الرسمية، إن "مشروع الأراضي الرطبة المُنشأة في الإصلاح تمثل حلاً بسيطاً وفعّالاً من حيث التكلفة لتحسين جودة المياه وحماية الصحة العامة".

وأضاف أن "هذا المشروع يحقق منافع إضافية متعددة فهي منخفضة الكلفة، وسهلة التشغيل والصيانة، وملائمة لبيئة العراق، كما أنها تدعم التنوع البيولوجي، وتساعد على مواجهة تحديات المناخ"، لافتاً الى أن "الوزارة تدعم توسيع مثل هذه المشاريع القائمة على الطبيعة لتعزيز الأمن المائي وحماية الموارد الطبيعية."

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة عن تسليم العراق مشروع الأراضي الرطبة لمعالجة الجفاف والتلوث في ذي قار.

كما ذكر بيان للموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن "المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) سلمت الحكومة العراقية رسمياً مشروع الأراضي الرطبة المشيدة لمعالجة التلوث والتخفيف من آثار الجفاف في محافظة ذي قار"، لافتاً الى أن" المشروع يعود بالنفع على 30 ألفاً من السكان عبر المعالجة الفعّالة لمياه الصرف الصحي، كما يوفّر حلاً مستداماً قائماً على الطبيعة يدعم التكيّف مع تغيّر المناخ، وإدارة التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية البيئة".