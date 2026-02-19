عاجل : مكتب السيد السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
وزارة الإعمار والإسكان: قبول أكثر من 1000 معاملة اقتراضية بصندوق الإسكان


 

 

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، عن قبول أكثر من 1000 معاملة اقتراضية بصندوق الإسكان، فيما أشارت الى أن القروض تشمل إنشاء وحدات سكنية أو إضافة بناء وفق شروط، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "العمل مستمر في صندوق الإسكان لإنجاز المعاملات الإلكترونية للمتقدمين السابقين على منصة أور الخاصة بالقروض السكنية"، مبيناً ان "عدد المعاملات الإقراضية المقبولة إلكترونياً للشهر الأول (شهر كانون الثاني) من عام 2026 بحدود 1026 معاملة، تصدرتها محافظة ذي قار بواقع 266 معاملة، تلتها الديوانية بـ157 معاملة، ثم ميسان بـ154 معاملة، ثم واسط بـ130 معاملة، وديالى بـ111 معاملة، وتعقبها باقي المحافظات".

وأضاف، أن "مجموع المبالغ المصروفة للدفعات الإقراضية (الأولى والثانية والثالثة) للمتقدمين السابقين في المحافظات كافة خلال شهر كانون الثاني من عام 2026 فقط بلغ بحدود 62.5 مليار دينار عراقي، لعدد معاملات بلغ تقريباً 3014 معاملة للدفعات الثلاث (الأولى والثانية والثالثة)".

كما أوضح الصفار أن "الصندوق يساهم ولو بشكل بسيط في حل أزمة السكن من خلال منح المواطنين القروض المالية لبناء وحدات سكنية أو إضافة بناء، وفق شروط معينة وبموجب آلية تقديم إلكترونية شفافة تضمن حصول الأكثر استحقاقاً على تلك القروض"، لافتاً إلى أن "صندوق الإسكان يشهد طلباً متزايداً في كل عام، كون هذه القروض تُمنح بدون فائدة ووفق نقاط مفاضلة".

كذلك لفت إلى أن "عدد المتقدمين لعام 2025 بلغ أكثر من 27 ألف متقدم، وتم قبول وإنجاز ما يقارب 20 ألفاً منهم وفق المبالغ المتوفرة والمحددة لعام 2025، والعمل مستمر لتمشية باقي المعاملات بعد تدقيقها وإعطاء تسلسلات لها وحسب النقاط المستحقة"، لافتًا الى ان "العمل مستمر بهذا الشكل لحين إكمال جميع المتقدمين السابقين قبل أن يتم الإعلان عن التقديم مرة أخرى".

فيسبوك