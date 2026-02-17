سوق النفط: استقرار الأسعار قبيل المحادثات بين إيران والولايات المتحدة

شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في الأسواق العالمية بين إيران والولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 68.59 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعها 1.3% أمس الاثنين، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.34% إلى 63.73 دولاراً للبرميل، لكن هذه الحركة السعرية تشمل كامل تحركات أمس الاثنين نظرا لعدم صدور أسعار التسوية أمس بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha