سوق العملة: تراجع بسيط لسعر صرف الدولار في السوق المحلي مع بدء تعاملات الأحد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، انخفاضاً ملحوظاً في البورصات الرئيسية بالعاصمة بغداد. حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 150,700 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس السبت 151,250 ديناراً.

أمّا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد شهدت أسعار البيع والشراء تراجعاً نسبياً تماشياً مع البورصة المركزية، إذ بلغ سعر البيع 151,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء: 150,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.