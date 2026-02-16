الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي : توجيه بشأن سعر الصرف للطبعة القديمة والحديثة من الدولار


 

 

وجّه البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، المصارف والمؤسسات المالية كافة بايقاف ظاهرة "التمييز" في سعر صرف الدولار بين الطبعة القديمة والحديثة، حيث ذكر البنك في بيان، انه وجّه المصارف والمؤسسات المالية بأهمية الحد من ظاهرة التمييز في سعر صرف الدولار الأمريكي بين الإصدارات القديمة والإصدارات الحديثة. كما اكد على "ضرورة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول الأوراق النقدية واستبدالها وفق المعايير المعتمدة الخاصة بالأوراق النقدية الأجنبية".

كذلك لفت الى ان "القوانين والتعليمات والضوابط النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار الأمريكي ". فيما شدد على ان "البنك مستمر في استلام الإصدارات والتعامل بها عبر المصارف المجازة كافة شريطة أن تكون ضمن المعايير والضوابط المعتمدة دولياً ومحلياً ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البنك المركزي : توجيه بشأن سعر الصرف للطبعة القديمة والحديثة من الدولار
هيئة المنافذ الحدودية: رئيس الوزراء وجّه بسرعة افتتاح منفذَي الوليد وربيعة مع سوريا
هيئة الجمارك: نظام الأسيكودا رفع حجم الإيرادات وتوقعات بزيادة المعدلات في الفترة المقبلة
سوق العملة: تراجع بسيط لسعر صرف الدولار في السوق المحلي مع بدء تعاملات الأحد
مرصد : الدولة العراقية تنفق نحو 600 مليار دينار شهرياً على قطاع الكهرباء وإيرادات الجباية مليار دينار فقط
سوق العملة: انخفض خفيف في أسعار صرف الدولار مع بداية الأسبوع
هيئة الاستثمار تكشف عن 65 فرصة استثمارية جديدة
استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية
صادرات إيران غير النفطية تتجاوز 86 مليار دولار
سوق العملة: ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك