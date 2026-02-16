البنك المركزي : توجيه بشأن سعر الصرف للطبعة القديمة والحديثة من الدولار

وجّه البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، المصارف والمؤسسات المالية كافة بايقاف ظاهرة "التمييز" في سعر صرف الدولار بين الطبعة القديمة والحديثة، حيث ذكر البنك في بيان، انه وجّه المصارف والمؤسسات المالية بأهمية الحد من ظاهرة التمييز في سعر صرف الدولار الأمريكي بين الإصدارات القديمة والإصدارات الحديثة. كما اكد على "ضرورة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول الأوراق النقدية واستبدالها وفق المعايير المعتمدة الخاصة بالأوراق النقدية الأجنبية".

كذلك لفت الى ان "القوانين والتعليمات والضوابط النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار الأمريكي ". فيما شدد على ان "البنك مستمر في استلام الإصدارات والتعامل بها عبر المصارف المجازة كافة شريطة أن تكون ضمن المعايير والضوابط المعتمدة دولياً ومحلياً ".