سوق النفط: الاسعار تقترب من اعلى مستوياتها في 7 اشهر

تقترب اسعار النفط اليوم الاربعاء، لاعلى مستوياتها خلال 7 اشهر، مع تنامي القلق من نشوب صراع عسكري ايراني اميركي، مما قد يؤدي لتعطيل الامدادات، على الرغم من المحادثات المرتقبة غدا الخميس، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 71.22 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.64 بالمئة أو 42 سنتا إلى 66.05 دولار.

كما بلغت أسعار خام برنت يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 31 يوليو تموز، بينما وصلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ الرابع من أغسطس آب، بحسب رويترز.

فيما تراوحت أسعار الخامين قرب تلك المستويات مع تعزيز الوجود العسكري الامريكي في الشرق الاوسط لاجبار ايران على اتفاق نووي جديد، وسط مخاوف من ان اندلاع أي صراع من شأنه تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في ابوك ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بوفد إيراني في جولة ثالثة من المحادثات غدا الخميس في جنيف.