الصفحة الاقتصادية

المستشار المالي للحكومة: الضمانات السيادية تتيح للمستثمرين الاقتراض من الأسواق العالمية بضمان عراقي


أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، ان الضمانات السيادية أداة لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، فيما أشار الى تخصيص العراق مليار دولار ضمانات سيادية لدعم مشاريع القطاع الخاص، صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الضمانات السيادية إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وهي تعهد رسمي تصدره الدولة، ممثلة بوزارة المالية، بسداد ديون مشروع أو شركة ما في حال عجز المقترض عن الوفاء بالتزاماته تجاه الجهة المقرضة، سواء كانت مصارف دولية أو مؤسسات تمويل أخرى".

كم لفتت إلى ان "هذه الضمانات تهدف الى طمأنة الممولين وتشجيعهم على تمويل المشاريع الاستراتيجية، إذ تؤكد الدولة أنها تتحمل سداد القرض في حال تعثر المستثمر، وغالباً ما توجه هذه الضمانات الى مشاريع حيوية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مثل إنشاء الجسور والطرق وسكك الحديد، ومحطات الكهرباء، إضافة الى المصانع التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد".

وأضاف ان "العراق وللمرة الأولى، أدرج ضمن الموازنة العامة الثلاثية للأعوام (2023–2025) كفالات أو ضمانات سيادية بنحو مليار دولار، وهي قيد التنفيذ وفق القانون، بهدف دعم مشاريع القطاع الخاص الاستراتيجية حصراً"، موضحاً ان "من أبرز المشاريع التي يمكن ان تستفيد من هذه الضمانات: مصانع الأدوية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمدن الجديدة الكبرى، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بطريق التنمية وبنيته التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والتحول الرقمي"، وتابع، ان "هذه الضمانات تتيح للمستثمرين الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بضمان الحكومة العراقية عبر وثيقة سيادية رسمية، ومن حيث المبدأ، تشبه الكفالة السيادية الكمبيالة، لكنها تصدر عن الحكومة وتدرج ضمن قانون الموازنة، ما يمنح الجهات المقرضة – المحلية او الأجنبية – ثقة أكبر بأن الدولة ستتكفل بالسداد في حال تعثر المستفيد من القرض".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء يرعى مراسم اتفاقيتي مبادئ أولية مع شركة شيفرون
المستشار المالي للحكومة: الضمانات السيادية تتيح للمستثمرين الاقتراض من الأسواق العالمية بضمان عراقي
البنك المركزي يحذر من عمليات نصب واحتيال تمارس عبر أوراق نقدية مختلفة
هيئة الجمارك: ضبط 90 عجلة من البضائع والسلع المخالفة للضوابط والتعليمات
وزارة التجارة: خزين الحنطة يكفي لنهاية العام ويغطي الحاجة الفعلية
شركة نفط الشمال تباشر بتهيئة موقع محطة (AB2) وتجهيز الغاز
وزارة الموارد المائية: خمس منافع يقدمها مشروع المياه الرطبة
 تحرك حكومي لإنشاء مدينة صناعية لمعامل الطابوق صديقة للبيئة في محافظة واسط
سوق العملة: الدولار يسجل ارتفاعا ملحوظا في بداية الأسبوع
ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط خلال أسبوع
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك