وزارة التخطيط: استقرار معدل التضخم السنوي خلال كانون الثاني الماضي

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن استقرار معدل التضخم السنوي خلال شهر كانون الثاني الماضي، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان، إن"المؤشرات الإحصائية أظهرت تحولات طفيفة في مستويات الأسعار على الأساس الشهري، مقابل استقرار كامل في معدل التضخم السنوي، وجاء ذلك استنادًا إلى التقرير الصادر عن هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لشهر كانون الثاني الماضي".

كذلك أضاف أن "معدل التضخم سجّل ارتفاعًا بنسبة (0.9%) خلال شهر كانون الثاني مقارنةً بالشهر الأخير من عام 2025، في حين أظهرت البيانات استقرارًا في معدل التضخم السنوي بنسبة تغيّر بلغت (0%)، وهو المستوى ذاته المسجّل في كانون الثاني من عام 2025، الأمر الذي يعكس ثبات القوة الشرائية قياسًا بالفترة نفسها من العام الماضي".