لجنة الإصلاح الضريبي: أكثر من 4 تريليونات دينار إيرادات ضريبية خلال 2025

أعلنت لجنة متابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات الضريبية للسنة المالية 2025 بلغت 4 تريليونات و200 مليار دينار، مؤكدة أن هذا الرقم يعد الأعلى في تاريخ الإيرادات الضريبية العراقية، فقد ذكر عضو اللجنة، خالد الجابري للوكالة الرسمية، إن "الإيرادات الضريبية للسنة المالية 2025 بلغت 4 تريليونات و200 مليار دينار".

وأكد الجابري، أن "هذا الرقم يعد الأعلى في تاريخ الإيرادات الضريبية العراقية، ما يعكس تقدماً ملموساً في مسار الإصلاحات المالية وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي".

كما لفت إلى، أن "التقدم الكبير جاء نتيجة شمول الهيئة العامة للضرائب بإصلاحات إدارية كبيرة، حيث ستنعكس تلك الإصلاحات وتكتمل بالتحول الرقمي الذي تسعى اللجنة إلى القيام به، وخصوصاً مع استقطاب الشركات العالمية الكبرى لهذا الغرض، وبدعم كامل من الحكومة، لتحقيق هذا الهدف"، مؤكداً أن "بعض الأقسام في الهيئة تشهد عمليات تحول رقمي بسيطة تمهيداً للتحول الشامل الذي من المتوقع أن ينطلق هذا العام".