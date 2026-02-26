وزارة العمل: إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر شباط

أعلنت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر شباط من عام 2026، لأكثر من (388) ألف مستفيد في بغداد والمحافظات، حيث ذكرت رئيسة الهيئة، ذكرى عبد الرحيم، في بيان، إن "الهيئة استكملت جميع الإجراءات الفنية والإدارية والمالية الخاصة بإطلاق الرواتب لشهر شباط لأكثر من (388) ألف مستفيد في بغداد والمحافظات"، مبينةً أن "المبلغ الإجمالي المصروف بلغ أكثر من(66) ملياراً و(840) مليون دينار".

ودعت عبد الرحيم، المستفيدين والمستفيدات إلى "مراجعة منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة لتسلم مستحقاتهم المالية".