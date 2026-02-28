ارتفاع بأسعار النفط بعد الهجوم على إيران

ذكرت تقارير اقتصادية عالمية، اليوم السبت، أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 2%، حيث سجل خام برنت تسوية عند 72.48 دولاراً للبرميل، متأثرة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات النفطية، حيث اوضح بنك باركليز أن "خام برنت قد يرتفع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في حال حدوث أي تعطل كبير للإمدادات"، مشيراً إلى أن "السوق يعاني من (علاوة مخاطرة) بسبب التوترات الجيوسياسية، رغم أن أي تصعيد قد لا يؤدي بالضرورة إلى تعطّل الإمدادات على الفور".

وحذر باركليز من أن "الأسواق تشهد ضغوطاً هيكلية نتيجة انخفاض الاحتياطيات وتقلص الطاقة الفائضة مع ثبات الطلب.، مؤكداً أن "أي تصعيد إضافي قد يدفع الأسعار للارتفاع بشكل أكبر، فيما قد يؤدي غياب أي تعطّل مادي للإمدادات إلى انخفاض الأسعار بمقدار 3 إلى 5 دولارات للبرميل".

وتستمر الأسواق العالمية في متابعة التطورات عن كثب، وسط توترات إقليمية قد تؤثر على إمدادات النفط الخام إلى الأسواق العالمية.