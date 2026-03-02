أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ كانون الثاني 2025

قفزت أسعار النفط، أكثر من 7% اليوم الاثنين مسجلة أعلى مستوى في أكثر من عام، حيث صعدت إيران والكيان الصهيوني هجماتهما التي خلّفت أضراراً طالت ناقلات نفط وعطلت الشحن في الخليج، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر نيسان المقبل بنسبة 7.3% إلى 71.91 دولاراً للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أيار المقبل بنسبة 7.62% إلى 78.42 دولاراً للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود "برنت" 82.37 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2025. كما أفادت مصادر بقطاع الشحن ومسؤولون، بأن "صواريخ أصابت ما لا يقل عن ثلاث ناقلات نفط وقتلت أحد البحارة".