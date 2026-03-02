قطر للطاقة توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الاثنين ( 2 آذار 2026 )، عن توقف مؤقت في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في بعض مرافقها، نتيجة اضطرابات طارئة مرتبطة بتطورات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وفق ما أفادت مصادر في قطاع الطاقة اليوم.

وأكدت المصادر أن "التوقف جاء كإجراء احترازي بعد تصاعد التهديدات في منطقة الخليج، وتأثر حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، خصوصاً مع توسع نطاق العمليات العسكرية ووصولها بالقرب من خطوط الإمداد الرئيسية".

ولم تصدر الشركة بياناً رسمياً مفصلاً حتى اللحظة، إلا أن فرق التشغيل تعمل على تقييم الوضع وإعادة جدولة عمليات الشحن والتصدير بما يضمن سلامة المنشآت وفرق العمل، وسط متابعة حكومية مباشرة للتطورات.

ويعد الغاز الطبيعي المسال أحد أهم صادرات قطر، التي تُعد أكبر موردي الغاز المسال في العالم.