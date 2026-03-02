الصفحة الاقتصادية

قطر للطاقة توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال


أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الاثنين ( 2 آذار 2026 )، عن توقف مؤقت في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في بعض مرافقها، نتيجة اضطرابات طارئة مرتبطة بتطورات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وفق ما أفادت مصادر في قطاع الطاقة اليوم.

وأكدت المصادر أن "التوقف جاء كإجراء احترازي بعد تصاعد التهديدات في منطقة الخليج، وتأثر حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، خصوصاً مع توسع نطاق العمليات العسكرية ووصولها بالقرب من خطوط الإمداد الرئيسية".

ولم تصدر الشركة بياناً رسمياً مفصلاً حتى اللحظة، إلا أن فرق التشغيل تعمل على تقييم الوضع وإعادة جدولة عمليات الشحن والتصدير بما يضمن سلامة المنشآت وفرق العمل، وسط متابعة حكومية مباشرة للتطورات.

ويعد الغاز الطبيعي المسال أحد أهم صادرات قطر، التي تُعد أكبر موردي الغاز المسال في العالم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شيفرون الإسرائيلية: تلقينا أوامر بوقف إنتاج الغاز في ليفياثان لأسباب أمنية
قطر للطاقة توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ كانون الثاني 2025
النفط يقفز إلى 80 دولاراً للبرميل
وزارة التجارة تؤكد توفر خزين استراتيجي من الحبوب والمواد الغذائية
أرتفاع كبير لأسعار صرف الدولار في العراق
ارتفاع بأسعار النفط بعد الهجوم على إيران
انخفاض أسعار النفط بعد محادثات "إيجابية" بين طهران وواشنطن
البنك المركزي العراقي يصدر بيانًا بشأن المصارف
هيمنة القوى الكبرى والصراعات.. الافلاس يغزو العالم والدين يصل لـ 348 ترليون دولار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك