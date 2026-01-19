الصفحة الاقتصادية

الأوراق المالية تعلن إطلاق استراتيجية الهيئة للأعوام 2026–2028 لتطوير وتعزيز الاستثمار


 

 

أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الاثنين، إطلاق استراتيجية للأعوام 2026–2028 لتطوير سوق رأس المال وتعزيز الاستثمار، فقد ذكر رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، في بيان، إنه "تم إطلاق استراتيجية هيئة الأوراق المالية للأعوام 2026–2028 التي تهدف إلى تطوير سوق رأس المال العراقية وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة وبما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة".

كذلك أوضح أن "الاستراتيجية تركز على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية وفي مقدمتها متابعة إقرار قانون الأوراق المالية الدائم بما يتيح توسيع آفاق الاستثمار في الأسهم والسندات وسائر أدوات الاستثمار التي تضمنها مشروع القانون".

كما لفت إلى أن "الهيئة تعمل على تعزيز مكانتها الدولية من خلال استيفاء متطلبات توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) تمهيداً للانتقال من صفة العضوية المشاركة إلى العضوية الكاملة وبما يضمن الالتزام بالمعايير الرقابية والتنظيمية الدولية".

وتابع رئيس الهيئة، أن "الاستراتيجية تتضمن استقطاب شركات الوساطة الأجنبية وعملائها عبر منصة تبادل المنضوية تحت سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منح التراخيص اللازمة للدخول إلى السوق العراقية واستكمال إجراءات الربط الفني مع أنظمة التداول والمقاصة إلى جانب إعداد أدلة رقابية وإجرائية واضحة تضمن الامتثال وجودة العمليات".

وأضاف أن "الهيئة تسعى إلى الانفتاح على أسواق الأوراق المالية والسلع العالمية عبر منح تراخيص للوسطاء المحليين للتداول الخارجي استناداً إلى أحكام اللائحة التنظيمية رقم (35) لسنة 2025 بما يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية ويرفع كفاءة السوق".

فيما أكد أن "الاستراتيجية تولي اهتماماً خاصاً بالتحول الرقمي من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني في معاملات الهيئة والسوق والشركات المرخصة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الرقابة فضلاً عن استكمال إطلاق نشاط الحافظ الأمين عبر متابعة المتطلبات الفنية ومنح التراخيص اللازمة للمصارف الأجنبية".

وبيّن ان "الاستراتيجية تشمل تطوير أنظمة التداول والمقاصة والرقابة الإلكترونية وتعزيز التعاون مع البنك المركزي العراقي لإدراج جميع الشركات المساهمة المالية والمصرفية ومع وزارة المالية / ديوان التأمين لإدراج شركات قطاع التأمين".

وأشار رئيس الهيئة إلى "أهمية متابعة التزام الشركات بتطبيق دليل حوكمة الشركات لما لذلك من أثر في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المستثمرين إضافة إلى مواءمة أهداف الهيئة مع الرؤى والبرامج الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات".

فيما اختتم قوله "بالتأكيد على استمرار الحملات الإعلامية والتوعوية المكثفة لترسيخ ثقافة استثمارية واعية وتعزيز ثقة الجمهور بسوق الأوراق المالية العراقية بما يدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة".

