المالية تطلق تمويلات رواتب الموظفين للشهر الحالي

كشف مصدر حكومي، اليوم الخميس (22 كانون الثاني 2026)، عن إطلاق وزارة الماليّة تمويل رواتب موظّفي الدولة لهذا الشهر.

وقال المصدر إنّ "وزارة الماليّة باشرت قبل قليل بإطلاق تمويل رواتب موظّفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ضمن التخصيصات الماليّة المقرّرة لهذا الشهر".

وأشار إلى أنّ "المصارف الحكوميّة ستباشر بصرف الرواتب تباعًا وفق الجداول المعتمدة لكلّ وزارة ومؤسّسة حكوميّة خلال الساعات والأيام المقبلة".