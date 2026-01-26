مصرف الرشيد يباشر صرف فوائد سندات إنجاز نصف السنوية الثالثة للزبائن

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، المباشرة بصرف فوائد سندات إنجاز نصف السنوية الثالثة للزبائن، حيث ذكر بيان للمصرف، أنه "تم تحويل مبالغ فوائد سندات إنجاز نصف السنوية الثالثة (الإصدارية الثانية) إلى الفروع المعنية لغرض صرفها مباشرة للزبائن المستحقين".

كما أوضح المصرف، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن التزامه المستمر بتوفير حقوق المودعين وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والدقة في عمليات الصرف، وأن تحويل الفوائد إلى الفروع يتيح للزبائن تسلم مستحقاتهم بسهولة ويسر من دون الحاجة للانتظار".