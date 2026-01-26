الصفحة الاقتصادية

مصرف الرشيد يباشر صرف فوائد سندات إنجاز نصف السنوية الثالثة للزبائن


 

 

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، المباشرة بصرف فوائد سندات إنجاز نصف السنوية الثالثة للزبائن، حيث ذكر بيان للمصرف، أنه "تم تحويل مبالغ فوائد سندات إنجاز نصف السنوية الثالثة (الإصدارية الثانية) إلى الفروع المعنية لغرض صرفها مباشرة للزبائن المستحقين".

كما أوضح المصرف، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن التزامه المستمر بتوفير حقوق المودعين وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والدقة في عمليات الصرف، وأن تحويل الفوائد إلى الفروع يتيح للزبائن تسلم مستحقاتهم بسهولة ويسر من دون الحاجة للانتظار".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصرف الرشيد يباشر صرف فوائد سندات إنجاز نصف السنوية الثالثة للزبائن
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يكشف انعكاسات الأزمة المالية على إنتاج النفط العراقي
النفط: إيرادات صادرات كانون الأول الماضي تجاوزت 6 مليارات دولار
اقتصادي: تضخم الإنفاق على المشاريع أوقع الحكومة بأزمة الرواتب
وزارة التخطيط: انخفاض التضخم السنوي ومواد الغذاء تسجل تراجعاً في الأسعار
وزارة المالية توضح بشأن إيقاف صرف مخصصات الخدمة الجامعية وتحدد الفئات المشمولة
الفضة تصل الى 100 دولار للاونصة للمرة الأولى في التاريخ
وزارة التخطيط: مشروع الحوكمة المحلية يعتمد 4 آليات للتنفيذ ويدعم كفاءة الإنفاق العام
المالية تطلق تمويلات رواتب الموظفين للشهر الحالي
مصرف الرافدين يصدر توضيحاً للمواطنين بشأن منصاته على التواصل الاجتماعي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك