الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة تعتزم زيادة مفردات السلة الغذائية الخاصة بشهر رمضان


تعتزم وزارة التجارة زيادة مفردات وكميات السلة الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك، فيما تدرس مقترحاً لتوزيع مفردات التموينية باعتماد جمعيات تعاونية أو من خلال (الهايبر ماركت) التابع للوزارة، مؤكدة استمرار توزيعها بنفس الأسلوب المتبع حالياً، لحين البت بالمقترح.

وقالت مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في الوزارة لمى الموسوي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الوزارة وفي إطار جهودها لإدارة ملف البطاقة التموينية بالشكل الأمثل وحرصها على ايصال مفردات السلة الغذائية إلى المواطنين إسهاماً بتوفير المواد الأساسية لهم، تدرس مقترحاً لتوزيع مفرداتها إلى المواطنين من خلال إنشاء جمعيات تعاونية في بغداد والمحافظات لهذا الغرض".

وأضافت أن "المواد يفترض أنها ستوزع من خلال الجمعيات بحسب عدد سكان كل محافظة أو وحدة إدارية، فيما يتضمن الخيار الثاني المقترح توزيعها من خلال التعاونيات التابعة للوزارة (الهايبر ماركت) بموجب منظومة رصينة تابعة للدولة تسهم في الحفاظ على الموارد المالية التي تتطلبها عملية التوزيع عن طريق وكلاء المواد الغذائية".

الموسوي أكدت "اسهام الخطوة بضمان سرعة إيصال السلة الغذائية إلى مستحقيها وتقليل المعوقات الإدارية فضلاً عن أنها تمثل إعادة تقييم لتجربة النظام الاجتماعي بشكل مباشر بما يسهم في تعزيز كفاءة التوزيع وتحقيق العدالة الاجتماعية كونه سيسهم في توفير فرص عمل جديدة تستوعب أعداد كبيرة من المواطنين وبمختلف المستويات، مؤكدة استمرار توزيع الحصص التموينية بنفس السياق المتبع حالياً لحين الاتفاق على آلية نهائية".

في السياق ذاته، افصحت عن "عزم الوزارة زيادة مفردات السلة الغذائية للمواطنين الخاصة بشهر رمضان المبارك إضافة إلى رفع كميات بعض موادها الرئيسة، مؤكدة عزمها توزيعها بين المواطنين قبل حلول الشهر الفضيل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التجارة تعتزم زيادة مفردات السلة الغذائية الخاصة بشهر رمضان
التداولات الاخيرة.. ارتفاع اسعار النفط مع التصعيد العسكري
توصيات بتأجيل القرارات الكمركية 90 يوماً وإعادة دراسة "الأمانات الضريبية"
مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ينفذ حملات تفتيش ومراقبة ميدانية واسعة للأسواق
وزارة التجارة تطلق حملة كبرى لمتابعة أسعار المواد الغذائية في بغداد والمحافظات
وزيرة المالية تصدر دعوة جديدة الى جميع مؤسسات الدولة تتعلق بملف الرواتب
الدولار بـ151 ألفاً.. شلل شبه تام بحركة بضائع وتحذيرات من انهيار اقتصادي
مصرف الرشيد يباشر صرف فوائد سندات إنجاز نصف السنوية الثالثة للزبائن
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يكشف انعكاسات الأزمة المالية على إنتاج النفط العراقي
النفط: إيرادات صادرات كانون الأول الماضي تجاوزت 6 مليارات دولار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك