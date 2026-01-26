وزيرة المالية تصدر دعوة جديدة الى جميع مؤسسات الدولة تتعلق بملف الرواتب

أصدرت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الإثنين ( 26 كانون الثاني 2026 )، دعوة جديدة تتعلق بملف الرواتب، موجهة إلى جميع الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأوضحت سامي، في بيان أنها "تجدد دعوتها للجهات كافة بتزويد وزارة المالية بالقوائم والجداول الخاصة برواتب منتسبيها من الموظفين على الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين، على أن تكون البيانات للمصروف فعليًا للسنة السابقة".

وشددت الوزيرة على "ضرورة إرفاق قرص مدمج (CD) يتضمن البيانات المطلوبة، بعد تدقيقها وتوقيعها من قبل مدير الحسابات، ومدير القسم المالي، ومدير قسم التدقيق، فضلاً عن رئيس الدائرة أو الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله قانونًا".

وأضافت سامي أنه "فيما يخص الكتب والقوائم المرسلة سابقًا إلى وزارة المالية / دائرة المحاسبة، والتي لم تتضمن الإشارة إلى القرار أعلاه، يرجى الإشارة إليه لاحقًا لضمان اكتمال الإجراءات الأصولية".