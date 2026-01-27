وزارة التجارة تطلق حملة كبرى لمتابعة أسعار المواد الغذائية في بغداد والمحافظات

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة تفتيشية كبرى لمتابعة أسعار المواد الغذائية في بغداد والمحافظات قبيل شهر رمضان المبارك، فيما أشارت إلى توزيع السلة الغذائية خلال اليومين المقبلين، حيث ذكر مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي للوكالة الرسمية إن "وزارة التجارة أطلقت في بغداد والمحافظات حملة تفتيشية كبرى للاطلاع على الأسعار وتقييمها، لمعرفة مدى تأثيرها خلال شهر رمضان المبارك وانعكاسها على المواطنين".

وأضاف أن "فرقنا الرقابية، وخلال جولاتها بمشاركة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية، لاحظت وجود استقرار في أغلب المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق المحلية، عدا بعض المفردات من مادة أو مادتين، حيث سجل ارتفاع بسيط في أسعارها".

وأكد أن "جولاتنا الرقابية مستمرة في بغداد والمحافظات، لإرسال التقارير المناسبة إلى الجهات المعنية عبر وزارة التجارة، من أجل وضع الحلول المناسبة".

كما دعا التجار والمواطنين إلى "عدم تصديق الشائعات بشأن الضرائب وغيرها من الأمور التي تؤثر في استقرار السوق المحلي، وأخذ المعلومات من مصادرها الحقيقية"، مشدداً على "عدم احتكار المواد الغذائية، والإبلاغ عن أي حالات غير صحيحة"، وتابع أنه "سيتم إطلاق السلة الغذائية وستصل المواد الغذائية بأسرع وقت ممكن إلى المواطنين خلال اليومين القادمين، مما يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية".