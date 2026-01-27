الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة تطلق حملة كبرى لمتابعة أسعار المواد الغذائية في بغداد والمحافظات


 

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة تفتيشية كبرى لمتابعة أسعار المواد الغذائية في بغداد والمحافظات قبيل شهر رمضان المبارك، فيما أشارت إلى توزيع السلة الغذائية خلال اليومين المقبلين، حيث ذكر مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي للوكالة الرسمية إن "وزارة التجارة أطلقت في بغداد والمحافظات حملة تفتيشية كبرى للاطلاع على الأسعار وتقييمها، لمعرفة مدى تأثيرها خلال شهر رمضان المبارك وانعكاسها على المواطنين".

وأضاف أن "فرقنا الرقابية، وخلال جولاتها بمشاركة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية، لاحظت وجود استقرار في أغلب المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق المحلية، عدا بعض المفردات من مادة أو مادتين، حيث سجل ارتفاع بسيط في أسعارها".

وأكد أن "جولاتنا الرقابية مستمرة في بغداد والمحافظات، لإرسال التقارير المناسبة إلى الجهات المعنية عبر وزارة التجارة، من أجل وضع الحلول المناسبة".

كما دعا التجار والمواطنين إلى "عدم تصديق الشائعات بشأن الضرائب وغيرها من الأمور التي تؤثر في استقرار السوق المحلي، وأخذ المعلومات من مصادرها الحقيقية"، مشدداً على "عدم احتكار المواد الغذائية، والإبلاغ عن أي حالات غير صحيحة"، وتابع أنه "سيتم إطلاق السلة الغذائية وستصل المواد الغذائية بأسرع وقت ممكن إلى المواطنين خلال اليومين القادمين، مما يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
