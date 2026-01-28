توصيات بتأجيل القرارات الكمركية 90 يوماً وإعادة دراسة "الأمانات الضريبية"

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، بصدور توصيات هامة عن اجتماع حكومي خُصص لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع التجاري، تضمنت مقترحات بتأجيل العمل بالقرارات الكمركية الأخيرة وإعادة النظر في السياسات الضريبية.

وتضمنت التوصيات – بحسب المصادر – مقترحاً يقضي بتأجيل تنفيذ القرارات الكمركية لمدة (90) يوماً، وإعادة دراسة القيم والنسب الكمركية المعتمدة حالياً، كما شملت التوصيات بنداً يقضي بمراجعة ملف "الأمانات الضريبية".

وأشارت المصادر إلى أن هذه التوصيات رُفعت إلى الجهات المعنية للمصادقة عليها، وسط آمال بالأخذ بها لضمان استقرار الأسعار، ودعم حركة الاستيراد والتصدير في البلاد.