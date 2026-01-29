مصرف الرشيد ينفي أي طلب تحديث بطاقات أو بصمة عين للمتقاعدين

نفى مصرف الرشيد، اليوم الخميس، أي طلب تحديث بطاقات أو بصمة عين للمتقاعدين، حيث ذكر بيان للمصرف، ان "مصرف الرشيد ينفي المعلومات المتداولة حول طلب المصرف من المتقاعدين تحديث بطاقاتهم أو تسجيل بصمة العين مجددًا".

كذلك أكد المصرف، على جميع المتقاعدين "ضرورة الحذر من المواقع والصفحات الوهمية التي تنشر معلومات مضللة"، موضحاً أن "المصادر الرسمية للمصرف هي الصفحة الرسمية فقط للحصول على أي تحديثات أو تعليمات". كما أوضح أن "أمان عملائه ومتقاعديه يمثل أولوية قصوى"، داعيًا الجميع إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات أو الرسائل المشبوهة".