البنك المركزي يقلّص فائدة قروض "الطاقة الشمسية" إلى 2.5%

حدد البنك المركزي، اليوم الخميس، نسبة فائدة مبادرة تمويل الطاقة الشمسية، فيما أشار الى وضع إجراءات مبسطة لتشجيع المواطنين على الاستفادة من المبادرة، حيث ذكرت مديرة المبادرات في البنك المركزي، رفل جميل، خلال مشاركتها في منصة العراق للتنمية، إن "البنك المركزي أطلق عدداً من المبادرات، من بينها مبادرة تمويل شراء ألواح الطاقة الشمسية"، مشيرة الى ان "البنك عمل على تبسيط الإجراءات وتحديد سعر الفائدة لتشجيع المواطنين والشركات على الاستفادة منها".

كذلك أوضحت ان "البنك المركزي حدد سعر الفائدة في بداية إطلاق المبادرة، إلا ان المواطنين والشركات العاملة في مجال الطاقة اشتكوا من ارتفاعها"، مبينة أنه "تمت إعادة دراسة الفائدة لتصبح لا تتجاوز 2.5%، فيما بلغت فائدة البنك المركزي 0.5%، مقارنة بسعر السياسة النقدية الحالي البالغ 5.5%".

وأضافت ان "الإقبال على المبادرة لا يزال ضعيفاً جداً"، لافتة الى ان "إقبال المصارف الحكومية على المشاركة في المبادرة كان محدوداً، في وقت نعول فيه على هذه المصارف بشكل كبير، لكون أغلب المواطنين يتقاضون رواتبهم عبرها"، وتابعت ان "البنك المركزي لا يمكنه إجبار المصارف على المشاركة في المبادرة"، مؤكدة "ضرورة ان تتحمل المصارف دورها ومسؤوليتها في دعم ملف الطاقة، سواء ما يتعلق بتمويل المعامل والشركات أو المشاريع المنزلية".