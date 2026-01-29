حراك نيابي لصياغة موازنة "اقتصادية" تعتمد على تنويع مصادر الدخل

كشفت النائبة منى العبيدي، اليوم الخميس، عن وجود حراك نيابي جاد داخل قبة البرلمان لصياغة موازنة مالية بـ"رؤية اقتصادية" متكاملة، ترتكز على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية.



وقالت العبيدي في تصريح لـ /المعلومة/، إن "الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل شبه مطلق على الإيرادات النفطية كمصدر وحيد للتمويل، وهو ما جعل الاقتصاد العراقي هشاً للغاية وسريع التأثر بأي متغيرات في الأسعار العالمية للنفط".

وأضافت أن "الحراك النيابي يهدف إلى تغيير هذه المعادلة عبر الضغط لتضمين الموازنة بنوداً تعزز من الإيرادات غير النفطية، مثل تفعيل القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، بما يضمن استقراراً مالياً أكبر للبلاد".

وأكدت العبيدي أن "تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة ملحة وليس خياراً، وذلك لتحصين الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية"، مشيرة إلى أن "البرلمان يدعم هذه التوجهات للخروج من دائرة الريع النفطي المزمنة".