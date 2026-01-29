الذهب والفضة يهويان عالمياً

انخفض الذهب أربعة بالمئة، اليوم الخميس، ( 29 كانون الثاني 2026 )، مع جني المستثمرين الأرباح بعد الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة.

وتبقى الأسعار وفقاً لوكالة رويترز، متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ ثمانينيات القرن الماضي وسط ضبابية اقتصادية وجيوسياسية.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 4.6 بالمئة إلى 5149.99 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق 5594.82 دولار.

في المقابل تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 5 في المئة إلى 109.71 للأوقية.