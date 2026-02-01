وزارة التجارة: السلة الغذائية ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي

أكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أن السلة الغذائية ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي، فيما أشارت إلى ضرورة رفع مستوى الاستعدادات والجاهزية العالية لإطلاق السلة الغذائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الخزين الاستراتيجي، حيث ذكرت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة، لمى الموسوي للوكالة الرسمية، "عقدنا اجتماعاً موسعاً مع مدراء الأقسام وفروع ومواقع الشركة عبر الاتصال الإلكتروني (Online) لمناقشة واقع السلة الغذائية ومستوى الخزين والاستعدادات الجارية في مختلف مفاصل الشركة".

كذلك أكدت على "أهمية السلة الغذائية الكبيرة بوصفها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي، ولا سيما في ظل التوترات الإقليمية الراهنة"، مشددةً على "ضرورة الحفاظ على الخزين الاستراتيجي بما يضمن تأمين الغذاء لجميع أفراد الشعب العراقي من دون أي نقص أو تأخير".

كما شددت على "أهمية تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إيصال المواد الغذائية إلى جميع المواطنين في بغداد والمحافظات مع الالتزام بالتوقيتات المحددة وجودة المواد المجهزة "، مؤكدةً أن "الشركة مستمرة في أداء دورها الوطني والإنساني بكل مسؤولية".

فيما لفتت الى "ضرورة رفع مستوى الاستعدادات والجاهزية العالية لإطلاق السلة الغذائية واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الخزين وإدارته بالشكل الأمثل بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".