الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة: السلة الغذائية ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي


 

 

أكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أن السلة الغذائية ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي، فيما أشارت إلى ضرورة رفع مستوى الاستعدادات والجاهزية العالية لإطلاق السلة الغذائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الخزين الاستراتيجي، حيث ذكرت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة، لمى الموسوي للوكالة الرسمية، "عقدنا اجتماعاً موسعاً مع مدراء الأقسام وفروع ومواقع الشركة عبر الاتصال الإلكتروني (Online) لمناقشة واقع السلة الغذائية ومستوى الخزين والاستعدادات الجارية في مختلف مفاصل الشركة".

كذلك أكدت على "أهمية السلة الغذائية الكبيرة بوصفها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي، ولا سيما في ظل التوترات الإقليمية الراهنة"، مشددةً على "ضرورة الحفاظ على الخزين الاستراتيجي بما يضمن تأمين الغذاء لجميع أفراد الشعب العراقي من دون أي نقص أو تأخير".

كما شددت على "أهمية تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إيصال المواد الغذائية إلى جميع المواطنين في بغداد والمحافظات مع الالتزام بالتوقيتات المحددة وجودة المواد المجهزة "، مؤكدةً أن "الشركة مستمرة في أداء دورها الوطني والإنساني بكل مسؤولية".

فيما لفتت الى "ضرورة رفع مستوى الاستعدادات والجاهزية العالية لإطلاق السلة الغذائية واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الخزين وإدارته بالشكل الأمثل بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التجارة: السلة الغذائية ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي
خبير اقتصادي يكشف حلولاً عاجلة لمواجهة الأزمة المالية وتأمين رواتب الموظفين
الازمة المالية تتوسع وتصل الى الولايات المتحدة
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
انخفاض طفيف بأسعار النفط في الأسواق العالمية
وزارة الإعمار والإسكان: فتح القبول الجديد لقروض صندوق الإسكان مرهون بإنجاز ما تبقى من معاملات 2025
الذهب يتراجع8.5‎ ‎ ‎% بعد إعلان ترامب عن مرشحه لرئاسة المركزي الأمريكي
الخبير الاقتصادي الشهير بيتر شيف يتنبأ بتهاية الدولار ووقوع ازمة مالية امريكية كبيرة
ماذا قال الخبير الاقتصادي الأميركي بيتر شيف عن الدولار والقوة الاقتصادية لأميركا، ولماذا كلامه مهم؟
مستشار حكومي يستبعد انخفاض أسعار الذهب في العراق خلال 2026.. ويحدد الأسباب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك