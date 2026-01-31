وزارة الإعمار والإسكان: فتح القبول الجديد لقروض صندوق الإسكان مرهون بإنجاز ما تبقى من معاملات 2025

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، أن فتح القبول الجديد لقروض صندوق الإسكان مرهون بإنجاز ما تبقى من معاملات 2025، مشيرة الى أن المعاملات المقبولة لقرض صندوق الإسكان في عام 2025 بلغت نحو 20 ألف معاملة، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان عمار الصفار للوكالة الرسمية إن "عدد المعاملات المقبولة لقرض صندوق الإسكان خلال عام 2025 والتي تم قبولها عن طريق منصة أور الالكترونية بلغ ما يقرب من 20 ألف معاملة الكترونية"، لافتاً الى أن "المبالغ التي صرفها وصلت لنحو 874 مليار دينار".

وأضاف أن "قبول معاملات الإقراض جاء وفق نقاط معايرة تم وضعها لضمان شمول الأكثر استحقاقاً، ومن ضمنها نقاط مفاضلة شملت موقع البناء إذا ما كان خارج أو داخل المدينة، ونوع البناء، وهل يعد بناء جديداً أو إضافة بناء، وعمر المتقدم وحالته الاجتماعية إذا ما كان متزوجاً، أرملَ، أو مطلقاً، وعدد الأبناء لغاية 4 أبناء، مع إعطاء نقاط إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة وحسب نسبة العجز".

كذلك أوضح أن "الأولوية الحالية للصندوق خلال عام 2026 تتمثل بإكمال إنجاز جميع معاملات المتقدمين السابقين خلال عام 2025 وتدقيقها حسب النقاط الحاصلين عليها ومنحهم القروض من المبالغ المتبقية في حسابات الصندوق، قبل أن يتم فتح باب التقديم مرة أخرى"، مشيراً الى أن "صندوق الإسكان سيعلن عن فتح باب التقديم مجدداً بعد إكمال إنجاز معاملات جميع المتقدمين السابقين خلال العام الماضي".