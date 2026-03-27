بسبب الخسائر الحادة في الأسواق الأمريكية، تراجع مؤشرات بورصات آسيا

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة بعد أسوأ يوم لبورصة وول ستريت منذ بداية حرب إيران، على خلفية تنامي الشكوك بإمكانية وقف التصعيد، ففي آسيا، أغلق مؤشر "نيكاي225" الياباني على انخفاض بنسبة 0.4% ليصل إلى 53373.07 نقطة. وخسر مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية 0.4% ليصل إلى5438.87 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج 0.4% ليصل إلى 24952.98 نقطة بعد انخفاض في وقت سابق اليوم بينما ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.6% ليصل إلى3913.72 نقطة. وانخفض مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 0.7% بينما خسر مؤشر "سينسكس" الهندي 2.1%.

في حين تراجعت الأسهم الأمريكية بشدة في ختام تعاملات أمس الخميس في بورصة وول ستريت لتسجل أكبر خسارة لها منذ بداية الحرب مع إيران، حيث انخفض مؤشر "ستان

درد آند بورز500" بنسبة 1.7 %. وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 469 نقطة أي بنسبة 1% في حين تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة2.4 % ليفقد نحو 10% من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق من العام الحالي. ولم تتغير العقود الآجلة الأمريكية إلى حد كبير اليوم الجمعة.

بالمقابل، تصاعدت الشكوك بشأن نهاية محتملة للحرب بعدما رفضت إيران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار وأصدرت مقترحا مضادا، بينما ترسل الولايات المتحدة المزيد من القوات إلى المنطقة. وقد جرى غلق مضيق هرمز بشكل كبير منذ بداية الحرب في إيران، رغم أن طهران قالت إن المضيق مغلق فقط أمام أعدائها.