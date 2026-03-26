منظمة التجارة العالمية: العالم يمر بأسوأ اضطرابات منذ 80 عامًا

حذرت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الخميس، من أن النظام التجاري العالمي يمر بـ "أسوأ اضطرابات" منذ ثمانية عقود، مؤكدة أن النظام الدولي متعدد الأطراف شهد تحولات جذرية لا يمكن الرجوع عنها، حيث ذكرت إيويالا في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر الوزاري للمنظمة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، إن "العالم يواجه تحديات جسيمة لا يمكن إنكار حجمها، حيث تسببت التوترات الجيوسياسية، لا سيما الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان، في زعزعة استقرار تجارة الطاقة والأسمدة والغذاء".

وأضافت أن "الحكومات والمؤسسات الدولية تواجه صعوبات متزايدة في التعامل مع ضغوط تغير المناخ المتفاقمة والتغير التكنولوجي المتسارع"، مشيرة إلى أن "هذه الاضطرابات تعكس خللاً أوسع في النظام الدولي الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية".

كما أوضحت رئيسة المنظمة أن "اختيار أفريقيا لاستضافة هذا المؤتمر في هذا التوقيت الحرج يأتي لمناقشة مستقبل التجارة الدولية"، مؤكدة أن "أفريقيا تمثل قارة المستقبل رغم الظروف غير المستقرة التي يمر بها العالم".

ويشهد المؤتمر، الذي يستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة 166 دولة عضو، انقسامات حادة في الرؤى، حيث يسعى المشاركون إلى إعادة تنشيط المؤسسة الدولية التي أضعفتها النزعات الحمائية وجمود المفاوضات، في ظل تهديدات كبيرة تواجه حركة التجارة العالمية نتيجة الأزمات الدولية الراهنة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر هو الثاني من نوعه الذي يعقد في القارة الأفريقية بعد مؤتمر نيروبي عام 2015، حيث تلتئم المؤتمرات الوزارية للمنظمة عادة كل عامين لرسم سياسات التجارة عبر العالم.