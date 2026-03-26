وزارة النفط: إيرادات الصادرات خلال شباط الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار

أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن إيرادات الصادرات خلال شباط الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغ (99) مليوناً و (872) ألفاً و(220) برميلاً من صادرات النفط الخام بضمنها المكثفات، بإيرادات بلغت أكثر من (6) مليارات و(814) مليوناً و(585) ألف دولار".

وأضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (93 ) مليوناً و(349) ألفاً و(480 ) برميلاً ،فيما كانت الكميات المصدرة من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي (5) ملايين و ( 551 ) ألفاً و ( 610 ) براميلا، كما بلغت من حقل القيارة (971) ألفاً و (130) برميلاً".

ومن الجدير بالذكر ان الوزارة ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير اتخذت هذا الإجراء الشهري.