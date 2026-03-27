الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: مشاريع الغاز لم تتوقف بشكل كامل وكوادرنا الوطنية قادرة على إدارة الحقول المنتجة


 

أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن العودة لمعدلات الإنتاج السابقة ممكنة خلال أيام من توقف الأزمة، فيما بينت أن استمرارية مشاريع الغاز ومعدلات الإنتاج مرتبطة بانتهاء الحرب، حيث ذكر وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير للوكالة الرسمية، إن "أغلب النشاطات والمشاريع النفطية متوقفة في الوقت الحالي نتيجة الواقع الفعلي الذي فرضته الحرب"، مبيناً أن "العودة إلى معدلات الإنتاج السابقة في المواقع النفطية يمكن أن تتحقق خلال أيام قليلة في حال انتهاء الأزمة".

وأوضح أن "مشاريع الغاز لم تتوقف بشكل كامل، إلا أن ديمومتها واستمرار العمل فيها مقترن بشكل مباشر بوضع نهاية للحرب الحالية".

كما لفت خضير إلى أن "الحقول المنتجة التي لا تتطلب استيراد مواد أولية يتم إدارتها بفعالية من قبل الكوادر العراقية بالتنسيق عن بعد مع الشركات الأجنبية، نظراً لما تمتلكه هذه الكوادر من خبرات تراكمية في هذا المجال"، وتابع: إن "العائق الأكبر يكمن في المشاريع الإنشائية التي تعتمد كلياً على استيراد المواد والدعم اللوجستي"، لافتاً إلى أن "إغلاق مضيق هرمز في ظل الظروف الراهنة يشكل تحدياً كبيراً أمام استمرار وديمومة هذه المشاريع الحيوية".

