انخفاض طفيف بأسعار النفط في الأسواق العالمية

انخفضت أسعار النفط بضعة سنتات للبرميل، لتحافظ على مكاسبها في الآونة الأخيرة وتغلق قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر عند التسوية، إذ بلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.69 دولاراً للبرميل، بانخفاض 0.03% عند التسوية، إلا أنها سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 7.3%، بينما وصلت الزيادة الشهرية إلى 16.2%.

فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 65.21 دولاراً للبرميل، بانخفاض 21 سنتا أو 0.32%، وبلغ الارتفاع الأسبوعي 6.8% فيما زاد بنسبة 13.6% على أساس شهري.