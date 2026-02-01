البنك المركزي الإيراني يطرح فئة 500 ألف تومان في المصارف

أعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الاحد ( 1 شباط 2026 )، عن بدء توزيع فئة 500 ألف تومان (ما يعادل 5 ملايين ريال)، التي طُبعت مسبقًا، في الشبكة المصرفية اعتبارًا من 1 شباط/فبراير 2026.

وأوضح البنك في بيان أن "توزيع هذه الفئة يأتي في إطار إدارة وتنظيم تداول النقد وتسهيل التعاملات المالية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات النقدية".

فيما وبدأت المصارف في استقبال الفئة الجديدة وتوزيعها على المواطنين ضمن الشبكة المصرفية في البلاد، مع اعتمادها 11 ميزة أمنية لضمان سلامة التعاملات.

وتعتبر فئة 500 ألف تومان الأعلى قيمة بين الأوراق النقدية الإيرانية، وقد صُممت لتسهيل المعاملات الكبيرة وتقليل الحاجة لحمل كميات كبيرة من النقود.