الصفحة الاقتصادية

التقاعد العامة تعلن استكمال صرف رواتب شهر شباط وإطلاقها تدريجياً للمستحقين


أعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الثلاثاء ( 3 شباط 2026 )، استكمال صرف رواتب شهر شباط وإطلاقها تدريجياً للمستحقين.

وقال معاون رئيس الهيئة، حسام عبد الستار، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "الهيئة أنهت جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق الرواتب، وتم إرسال البيانات إلى المصارف".

وأضاف عبد الستار أن "الرواتب ستُصرف وفق جدول زمني محدد لضمان وصولها لجميع المشمولين دون تأخير، مؤكداً حرص الهيئة على توفير كل التسهيلات اللازمة لضمان حقوق المتقاعدين".

