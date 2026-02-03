وزارة التجارة: لا ارتفاع في أسعار المواد وإجراءات قانونية بحق المخالفين

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عدم وجود ارتفاع في أسعار المواد باستثناء ارتفاع طفيف في مادة أو مادتين فقط، فيما توعدت المخالفين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، حيث ذكر مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة رياض الموسوي للوكالة الرسمية، إن "هناك حديثا متداولا حول الضرائب وارتفاع الأسعار وهو غير دقيق ويجب عدم الأخذ بهذه الشائعات وتصديقها، واعتماد المعلومات من المصادر الرسمية بشأن الضريبة والجمرك وغيرها"، مبيناً أنه "حتى الآن لم يثبت وجود ارتفاع في أسعار المواد، وما حصل هو ارتفاع طفيف في مادة أو مادتين فقط".

وأضاف أن "الأسعار مسيطر عليها، وسيعاد النظر فيها قريبا، أو ترفع تقارير مناسبة بهذا الشأن من خلال جولات دائرة الرقابة التجارية والمالية"، مشيرا الى ان "أي مخالفة سواء كانت احتكارا أو وجود مواد تالفة أو غش تجاري أو صناعي أو مواد منتهية الصلاحية، ستتخذ بحقها كافة الإجراءات القانونية من خلال الأجهزة الأمنية المرافقة خلال الجولات الرقابية في بغداد والمحافظات".

كما أشار إلى أن "الجولات الرقابية في بغداد والمحافظات مستمرة، وآخرها كان يوم أمس والأيام السابقة، حيث كانت هناك حالات ضبط كثيرة ومختلفة الأنواع"، مؤكداً أن "جميع هذه الحالات يتم الإعلان عنها في موقع دائرة الرقابة التجارية في الوزارة، وكذلك موقع وزارة التجارة للاطلاع عليها".