المنتجات النفطية: خطة لتأمين الوقود والغاز خلال الزيارة الشعبانية في كربلاء المقدسة

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، عن خطة متكاملة لتأمين الوقود والغاز خلال زيارة النصف من شعبان في كربلاء المقدسة، حيث ذكرت الشركة في بيان، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية وضعت خطة خدمية مختصرة لضمان انسيابية تجهيز الوقود والغاز في محافظة كربلاء المقدسة، ضمن الاستعدادات لزيارة النصف من شعبان المعظم، ذكرى ولادة الإمام المهدي (عجل الله فرجه)، بتوجيه ومتابعة مستمرة من قبل المدير العام، حسين طالب عبود".

وأضافت، أنه "جرت مفاتحة الشركة العامة للتعبئة وخدمات الغاز لزيادة حصة الغاز السائل إلى (400–500) طن يومياً من مصفى كربلاء المقدسة طوال فترة الزيارة لتلبية الطلب المتزايد"، وتابعت، أن "الصلاحيات التجهيزية شملت تجهيز عجلات المواكب الوافدة من خارج العراق بزيت الغاز بالسعر الرسمي (400 دينار/لتر) عبر المنافذ التوزيعية ووفق برنامج الرقابة الإلكترونية". كما أكد مدير فرع توزيع كربلاء المقدسة، علي عبد اللطيف الموسوي، بحسب البيان، ان "الخطة تضمنت تعزيز الخزين في مستودع كربلاء المقدسة ليصل إلى (5000) م³ بنزين و(3000) م³ نفط أبيض و(5000) م³ زيت الغاز، مع استمرار الحصة اليومية للمحافظة وبالتنسيق مع شركة خطوط الأنابيب النفطية ومصافي كربلاء المقدسة لضمان الضخ المستمر".