الصفحة الاقتصادية

ارتفاع كبير في الصادرات الزراعية الروسية للعراق


كشفت بيانات أولية عن ارتفاع كبير في الصادرات الزراعية الروسية إلى العراق خلال 2025 مسجلة 750 ألف طن بقيمة 178 مليون دولار، إذ جاء ذلك بحسب ما نقله مركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسي "أغرو أكسبورت" عن تقديرات أولية للخبراء، وبالمقارنة مع العام 2024، الذي شهد تصدير 352.5 ألف طن بقيمة 82 مليون دولار، تظهر البيانات نموا ملحوظا بنحو 2.1 ضعف من حيث الحجم، و2.2 ضعف من حيث القيمة.

وفيما يلي أبرز السلع الزراعية المصدرة من روسيا إلى العراق من حيث الوزن:

القمح: نحو 400 ألف طن

الشعير: أكثر من 108 آلاف طن

الحبوب المقشورة الأخرى: أكثر من 91 ألف طن

دقيق القمح: حوالي 61 ألف طن

الدخن: أكثر من 28 ألف طن

فيما شهدت الصادرات الزراعية الروسية إلى العراق خلال السنوات الخمس الماضية قفزة هائلة، حيث ارتفعت من حيث الحجم بواقع 37 ضعفا من 20 ألف طن، مما يعكس تطورا نوعيا في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.

