شركة نفط ذي قار: رفع إنتاج حقل الناصرية إلـى90 ألف برميل يومياً

أكدت شركة نفط ذي قار، اليوم الأربعاء، رفع الطاقة الإنتاجية لحقل الناصرية الى 90 ألف برميل يومياً، حيث ذكر مدير شركة نفط ذي قار، سعد زغير للوكالة الرسمية، إن "الطاقة الإنتاجية في حقل الناصرية النفطي ارتفعت من 52 ألف برميل الى 90 ألف برميل يومياً"، مبينا ان "هذا الإنجاز يعد منجزاً وطنياً كبيراً على مستوى حقول الجهد الوطني".

كما أوضح ان "هذا الإنجاز تزامن مع الولادة الميمونة للإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف)، إذ تقف شركة نفط ذي قار اليوم لتعلن عن صفحة جديدة مشرقة تضاف الى سجل عطائها المتواصل، والمتمثلة بزيادة الطاقة الإنتاجية في حقل الناصرية النفطي الى 90 ألف برميل يومياً".

وأضاف ان "حقل الناصرية يعد من الحقول الواعدة في محافظة ذي قار، ويتميز باحتياطياته الكبيرة، ولم يكن لهذا الإنجاز ان يتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلها منتسبو الشركة، فضلاً عن الدعم الكبير من قبل وزير النفط ووكيل الاستخراج"، وتابع ان "زيادة الإنتاج في حقل الناصرية من 52 ألف برميل الى 90 ألف برميل يومياً تمثل دعماً مهماً لاقتصاد البلاد، وتسهم في تعزيز اقتصاد محافظة ذي قار".