هيئة التقاعد العامة: تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

أعلنت هيئة التقاعد، اليوم الخميس، عن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، حيث ذكر معاون رئيس الهيئة، حسام عبد الستار للوكالة الرسمية، إنه "ضمن خطة هيئة التقاعد الوطنية المتضمنة تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من تسلم أول راتب تقاعدي، نعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين على التقاعد من العسكريين والمدنيين ضمن شهر شباط 2026".

وأضاف أن "عدد القيود بلغ (6383) قيداً"، منوهاً بأن "الهيئة تدعو من تصلهم رسائل نصية الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافأتهم".