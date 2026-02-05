الصفحة الاقتصادية

العراق يرفع احتياطه من المعدن الأصفر إلى أكثر 174 طناً


أظهرت أحدث بيانات الاحتياطيات الرسمية للذهب عالمياً لشهر شباط/ فبراير 2026، أن العراق رفع احتياطيه من المعدن الأصفر إلى أكثر 174 طناً، ما أسهم في تقدّمه إلى المرتبة 28 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 29.

وبحسب البيانات فإن احتياط العراق من الذهب بلغ 174.6 طناً، مرتفعاً عن الشهر الذي يسبقه والذي بلغ 170.9 طناً، مما يشكّل 24.6% من إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، في مؤشر على تصاعد الاعتماد على المعدن النفيس كأداة تحوّط ودعم للاستقرار النقدي.

وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية القائمة باحتياطي بلغ 8133 طناً، تلتها ألمانيا بـ3350 طناً، ثم إيطاليا ثالثاً بـ2451 طناً، وجاءت فرنسا رابعاً بـ2437 طناً، فيما حلّت روسيا خامساً باحتياطي قدره 2326 طناً.

وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية باحتياطي بلغ 323 طناً، تلتها لبنان بـ286 طناً، فيما جاء العراق ثالثاً عربياً باحتياطي 174.6 طناً، متقدماً على عدد من الدول العربية الأخرى.

 

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
