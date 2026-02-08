الصفحة الاقتصادية

وزارة الصحة تتجه لتمويل رواتبها من استقطاعات الضمان والانفصال عن الخزينة


 

 

 

اكدت وزارة الصحة، اليوم الاحد، انها تحاول التوجه للتحول الى "التمويل الذاتي" بالاعتماد على الضمان الصحي، وتمويل رواتبها من استقطاعات الضمان بدلا من الاعتماد على خزينة الدولة، حيث ذكر الوكيل الإداري للوزارة خميس السعد في كلمة خلال ورشة العمل الوطنية تحت شعار (جودة الرعاية الصحية والاعتماد)، طبقاً للصحيفة الرسمية، إن "الوزارة تعمل على تحويل المؤسسات الصحية تدريجياً إلى نظام التمويل الذاتي ضمن قانون الضمان الصحي، بما يحقق جدوى اقتصادية ويعزز جودة الخدمات في القطاعين العام والخاص".

كذلك لفت إلى "اعتماد نظام صحي مرن يدعم تطبيق معايير الجودة والاعتماد في بغداد والمحافظات لمواكبة التطورات العالمية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

