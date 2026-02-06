الصفحة الاقتصادية

عالميا.. ارتفاع أسعار النفط مع ترقب المحادثات الأمريكية الإيرانية


ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، مع متابعة المستثمرين لتطور المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية في عُمان خلال وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر مارس المقبل بنسبة 1.30% إلى 64.11 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أبريل المقبل بنسبة 1.20% إلى 68.33 دولار للبرميل، رغم ذلك تتجه الأسعار لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ مطلع العام الجاري.

