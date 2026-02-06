الصفحة الاقتصادية

المالية تنفي الانباء بشأن عدم وجود رواتب للموظفين الشهر المقبل


نفت وزارة المالية، اليوم الجمعة ( 6 شباط 2026 )، بشكل قاطع صحّة ما تمّ تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريح يُفترض أنّه صادر عنها، ويفيد بعدم وجود رواتب في الشهر المقبل أو خلوّ خزينة الدولة من الأموال.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "هذه المعلومات عارية عن الصحّة ولم تصدر عن أيّ جهة رسمية"، مشدّدةً على أنّ "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمّنة ويتمّ صرفها وفق السياقات والتوقيتات المعتمدة، ولا صحّة لما تتناوله القنوات والمواقع المغرضة".

وأهابت الوزارة بالمواطنين ووسائل الإعلام "اعتماد المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الصفحات غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة القلق والبلبلة في الرأي العام"، مؤكّدة أنّها ستتابع الجهات التي تروّج لمثل هذه الأخبار المضلّلة وفق الأطر القانونية.

إلّا أنّه، في المقابل، يشير مختصّون من فريق "اقتصاديون" إلى أنّ طمأنة وزارة المالية لا تُنهي القلق بالكامل من آثار "الفوضى في القرارات الاقتصادية غير المدروسة" على حدّ وصفهم، موضّحين في تقرير لهم أنّه "على المعطيات الحالية" يُتوقّع أن يكون صرف رواتب شهر شباط على شكل أقساط على الدوائر، قد تمتدّ – بحسب تقديراتهم – حتى منتصف شهر آذار المقبل، مع تحذيرات من استمرار ارتفاع أسعار السلع في الأسواق تدريجيًا بنسب قد تصل إلى نحو 40% في بعض الأصناف و15% في أصناف أخرى.

ويحذّر الفريق ذاته من احتمال حصول شحّة في الإمدادات الغذائية مع بداية شهر رمضان المبارك وارتفاع أسعارها بشكل واضح، إلى جانب اختلال في الدورة المالية للاقتصاد العراقي وزيادة في نسبة البطالة "بشكل ملفت" خلال الشهرين المقبلين، إذا لم تُصحَّح مسارات القرار المالي والاقتصادي وتُعاد مراجعة الإجراءات الحالية بطريقة أكثر توازنًا، بين حاجة الدولة لضبط الإنفاق من جهة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن والسوق من جهة أخرى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية تنفي الانباء بشأن عدم وجود رواتب للموظفين الشهر المقبل
عالميا.. ارتفاع أسعار النفط مع ترقب المحادثات الأمريكية الإيرانية
العراق يرفع احتياطه من المعدن الأصفر إلى أكثر 174 طناً
الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي يصدر مجموعة قرارات
هيئة التقاعد العامة: تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين
قفزة في أسعار النفط عقب تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية
شركة نفط ذي قار: رفع إنتاج حقل الناصرية إلـى90 ألف برميل يومياً
الجمارك العامة: ارتفاع الإيرادات لأكثر من 137 مليار دينار خلال كانون الثاني
التقاعد العامة تعلن استكمال صرف رواتب شهر شباط وإطلاقها تدريجياً للمستحقين
شركة نفط البصرة تتولى إدارة حقل غرب القرنة 2 مؤقتاً (وثيقة)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك