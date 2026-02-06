تحذير من البنك المركزي الأوروبي بشأن اليورو

حذر أحد صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي مارتينس كازاكس، من أن الارتفاع الكبير والسريع في قيمة اليورو قد يستدعي رد فعل في السياسة النقدية.

وقال كازاكس، في منشور اليوم الجمعة، إن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لا يستهدف مستوى محددا لسعر صرف العملة، إلا أن تقوية اليورو بشكل ملحوظ قد تؤدي إلى خفض توقعات التضخم.

وأوضح أن ارتفاع العملة يجعل الواردات أرخص، ما يخفف الضغوط السعرية ويقلل من التضخم المستورد، كما يحد من قدرة الشركات على رفع الأسعار في ظل تراجع الطلب.

وأضاف أن قوة اليورو قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي عبر إضعاف القدرة التنافسية للصادرات الأوروبية، إذ تصبح المنتجات الأوروبية أعلى تكلفة في الأسواق العالمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي، وانخفاض الإنتاج الصناعي، ويشكل ضغطا على أرباح الشركات والاستثمار والتوظيف.

وأشار كازاكس إلى أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار تحرك ضمن نطاق ضيق خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن آخر ارتفاع ملحوظ سجل في الربع الثاني من عام 2025، ويبدو أنه مستمر حاليا. وذكر أن الآثار الكاملة لهذا الارتفاع على التضخم قد تتضح بشكل أكبر خلال فصل الربيع المقبل، رغم أن هذه التأثيرات أخذت بالفعل في الاعتبار ضمن التوقعات الأساسية للبنك المركزي الأوروبي.

ويوم أمس أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، عند 2% على الودائع المصرفية، وجاء ذلك تماشيا مع التوقعات، في خطوة تعكس استمرار السياسة النقدية الحالية