بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين

أعلنت مديريتا ماء وزراعة ديالى، اليوم الاحد، عن قطع في رواتب موظفيها بسبب نقص التمويل.

وقالت مديرية ماء ديالى في بيان ، "حرصاً على تمشية إجراءات صرف الرواتب، وبالنظر إلى الظروف المعيشية، نود الاعلام بأنه تم رفع رواتب موظفي المديرية لشهر كانون الثاني 2026".

وأضافت انه "تم استقطاع مبالغ من رواتب جميع الموظفين بسبب وجود نقص في التمويل الوارد من قبل وزارة المالية"، لافتة الى انها "ستقوم بمتابعة استحصال فرق التمويل بالتنسيق مع وزارة المالية ومحافظة ديالى، على أمل صرف المبالغ المستقطعة بعد ورود كتاب فرق التمويل لاحقا".

من جانبها اكدت مديرية زراعة ديالى في بيان انه "تم رفع رواتب شهر كانون الثاني 2026، لكت تبين استقطاع مبالغ من رواتب جميع الموظفين ( الموقع الجغرافي ) بسبب وجود نقص في التمويل الوارد من قبل وزارة المالية".

وذكرت ان "المديرية ستقوم بمتابعة استحصال فرق التمويل بالتنسيق مع وزارة المالية ومحافظة ديالى، على أمل صرف المبالغ المستقطعة بعد ورود كتاب فرق التمويل لاحقا".