وزارة التخطيط تعلن تفاصيل معدلات التضخم خلال 2025

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل معدلات التضخم خلال 12 شهراً من عام 2025، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "وزارة التخطيط أعلنت عن تفاصيل معدلات التضخم خلال 12 شهراً من عام 2025 "، مشيرا الى أن "الفرق الميدانية في هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية واصلت، خلال العام الماضي، متابعة الأسواق الرئيسة في المحافظات كافة، بما فيها محافظات إقليم كردستان، ورصد التغيرات في أسعار السلع والخدمات المشمولة بالمتابعة الدورية".

وأوضح أن "عدد السلع والخدمات التي تتم متابعتها يبلغ 333 سلعة وخدمة، وتشكل نحو 88% من حجم الإنفاق الأسري، وهي موزعة على 486 صنفاً تندرج ضمن 12 قسماً رئيساً".

كذلك بيّن الهنداوي أن "سبعة أشهر من عام 2025 سجلت انخفاضاً في معدلات التضخم، حيث بلغ الانخفاض 0.3% في أشهر كانون الثاني ونيسان وتشرين الأول، وانخفض المعدل بنسبة 1.2% في شهر حزيران، وبنسبة 0.1% في شهر تموز، فيما سجل انخفاضاً بنسبة 0.5% في شهري تشرين الثاني وكانون الأول".

وأضاف أن "خمسة أشهر أخرى شهدت ارتفاعاً في معدلات التضخم، إذ ارتفع المعدل بنسبة 0.2% في أشهر شباط وآذار وأيلول، وبنسبة 0.1% في شهر أيار، فيما سجل أعلى ارتفاع في شهر آب بنسبة 0.8%".

كما لفت الهنداوي إلى أنه "فيما يخص معدلات التضخم السنوي مقارنة بعام 2024، فإن سبعة أشهر من عام 2025 شهدت انخفاضاً في معدل التضخم، حيث انخفض في شهر حزيران بنسبة 0.6%، وفي شهري آب وتشرين الثاني بنسبة 1%، وفي شهري تموز وكانون الأول بنسبة 1.2%، وفي شهر أيلول بنسبة 0.3%، وبنسبة 0.5% في شهر تشرين الأول"، وتابع أنه "في المقابل، سجلت معدلات التضخم السنوي ارتفاعاً خلال خمسة أشهر، تمثلت بارتفاع نسبته 2.3% في شهر كانون الثاني، و2.2% في شباط، و2.1% في آذار، فيما بلغت نسبة الارتفاع 1.5% في شهري نيسان وأيار