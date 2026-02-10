الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط تعلن تفاصيل معدلات التضخم خلال 2025


 

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل معدلات التضخم خلال 12 شهراً من عام 2025، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "وزارة التخطيط أعلنت عن تفاصيل معدلات التضخم خلال 12 شهراً من عام 2025 "، مشيرا الى أن "الفرق الميدانية في هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية واصلت، خلال العام الماضي، متابعة الأسواق الرئيسة في المحافظات كافة، بما فيها محافظات إقليم كردستان، ورصد التغيرات في أسعار السلع والخدمات المشمولة بالمتابعة الدورية".

وأوضح أن "عدد السلع والخدمات التي تتم متابعتها يبلغ 333 سلعة وخدمة، وتشكل نحو 88% من حجم الإنفاق الأسري، وهي موزعة على 486 صنفاً تندرج ضمن 12 قسماً رئيساً".

كذلك بيّن الهنداوي أن "سبعة أشهر من عام 2025 سجلت انخفاضاً في معدلات التضخم، حيث بلغ الانخفاض 0.3% في أشهر كانون الثاني ونيسان وتشرين الأول، وانخفض المعدل بنسبة 1.2% في شهر حزيران، وبنسبة 0.1% في شهر تموز، فيما سجل انخفاضاً بنسبة 0.5% في شهري تشرين الثاني وكانون الأول".

وأضاف أن "خمسة أشهر أخرى شهدت ارتفاعاً في معدلات التضخم، إذ ارتفع المعدل بنسبة 0.2% في أشهر شباط وآذار وأيلول، وبنسبة 0.1% في شهر أيار، فيما سجل أعلى ارتفاع في شهر آب بنسبة 0.8%".

كما لفت الهنداوي إلى أنه "فيما يخص معدلات التضخم السنوي مقارنة بعام 2024، فإن سبعة أشهر من عام 2025 شهدت انخفاضاً في معدل التضخم، حيث انخفض في شهر حزيران بنسبة 0.6%، وفي شهري آب وتشرين الثاني بنسبة 1%، وفي شهري تموز وكانون الأول بنسبة 1.2%، وفي شهر أيلول بنسبة 0.3%، وبنسبة 0.5% في شهر تشرين الأول"، وتابع أنه "في المقابل، سجلت معدلات التضخم السنوي ارتفاعاً خلال خمسة أشهر، تمثلت بارتفاع نسبته 2.3% في شهر كانون الثاني، و2.2% في شباط، و2.1% في آذار، فيما بلغت نسبة الارتفاع 1.5% في شهري نيسان وأيار

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الاتصالات تطلق خدمة المحفظة الإلكترونية (آسيا بي) في عدد من مكاتب بريد بغداد
وزارة التخطيط تعلن تفاصيل معدلات التضخم خلال 2025
سوق العملة: ارتفاع جديد بسعر صرف الدولار
انخفاض في أسعار النفط بالأسواق العالمية
تحديث بورصات العراق.. الدولار يغلق على ارتفاع طفيف في بغداد وأربيل
سوق العملة: انخفاض طفيف في اسعار الصرف بعد ارتفاع الامس
وزارة التجارة تنفي استقطاع الحصة التموينية عن الذين يزيد راتبهم المليون دينار
وزارة التجارة: تخفيض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20% خلال شهر رمضان
البنك المركزي: القروض مستمرة للسكن والكهرباء
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك