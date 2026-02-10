انخفاض في أسعار النفط بالأسواق العالمية

انخفضت أسعار النفط قليلاً، اليوم الثلاثاء، وسط تقييم لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتاً، أو 0.4%، لتسجل 68.79 دولاراً للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً، أو 0.4%، إلى64.13 دولاراً.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 1% يوم أمس الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة بالبقاء بعيداً عن المياه الإقليمية الإيرانية.