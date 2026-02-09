وزارة التجارة: تخفيض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20% خلال شهر رمضان

كشفت وزارة التجارة، عن توجه لتخفيض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20% خلال شهر رمضان المبارك، حيث ذكر المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى الموسوي للوكالة الرسمية، إن "هناك توجيهاً إلى كافة مشاريع الشركة ومنها مشروع التعاون بتسهيل مهام التسوق والتبضع للمواطنين وعمل تخفيضات بنسبة تزيد على 20% للمحافظة على الأسعار والمستلزمات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان المبارك". فيما أكد وزير التجارة، أثير الغريري، في وقت سابق، عدم وجود أي زيادة في الأسعار، مشيرا الى ان وزارة التجارة لن تسمح بذلك، فيما أشار الى أن البضاعة متوفرة والاستيراد مستمر.



